DHA YURT - Bolu Dağı'nda kar yağışı 

BOLU Dağı\'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım aksadı.

Bolu Dağı\'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve sis bulunan Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle D-100 ve TEM otoyolu üzerinde tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Bolu Dağı’nda güzergahın bazı kesimlerinde yol kısmen beyaza büründü.Yeşil alanlar ise tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler TEM’in Bolu Dağı Tüneli meviinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bolu Dağı’nda kar yağışından görüntü

Tabelalardan görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -

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