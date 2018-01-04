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DHA YURT - Bodrum'da sağanak yağmur etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla süren sağanak yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi

04 Ocak 2018 21:23

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla süren sağanak yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallerinde bazı evleri su bastı, yollar ise göle döndü.
Bodrum\'da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. İlçenin sokakları ve caddeleri biriken sularla göle döndü. İş saati çıkışında birçok kişi, evine gitmekte güçlük çekti. Yolları dolduran sular yüzünden sürücüler, güçlükle ilerleyebildi. Bitez Atatürk Caddesi, Ortakent-Yahşi Yalısı\'nda bulanan derelerde taşkınlar oldu, bazı evleri su bastı. Bitez ile çarşı merkezinde bazı caddeler de suyla doldu. Belediye itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları ve dere yataklarını açma çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkilileri sağanak yağışın, gece yarısından itibaren etkisini yitireceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sele dönen cadde ve sokaklardan görüntü
- Mazgalları açmaya çalışan işçiler
- Bir vatandaş ile röp.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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