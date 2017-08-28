DHA YURT - BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ HUZUR OPERASYONU

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur operasyonu yapıldı. Gümbet Barlar Sokağı\'ndaki barlarda sahte içki, uyuşturucu ve aranan şahıs kontrolü yapan polisler kimlik kontrolü yaptı.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi\'ndeki Barlar Sokağı\'nda Kurban Bayramı öncesinde huzurun sağlaması ve sorunsuz bir bayram tatili geçirilmesi için operasyon düzenledi. Gece saat 00.00\'da 250 polis ilk olarak Gümbet\'teki barlara eş zamanlı operasyon düzenledi. İşletmelerde uyuşturucu, sahte içki ve kimlik kontrolleri yapılırken, aranması olan şahıslara yönelik GBT kontrolleri de yapıldı. 18 yaş sınırlamasına dikkat çekilirken işletmeler bu yönde uyarıldı. Polis, arama yaptıkları mekanlarda giriş ve çıkışa izin vermedi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ise denetimleri yerinde takip ederek operasyonu yönetti. Narkotik köpekleri Oscar ve Hera da aramalarda görev yaptı. Bu tip denetlemelerin Bodrum için son derece önemli olduğunu belirten Pasha Club işletmecisi Zeynel Kılıç, \"Özellikle Gümbet için bu tip uygulamalar son derece önemli. Bu uygulamaların düzenli yapılması hem işletmeciler hem de tatilciler için oldukça faydalı bir uygulama. Biz de elimizden geldiğince destekliyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tahminen 15-20 dakikalık bir uygulama. Özellikle yerli turistler uygulamadan son derece memnun\" dedi.

POLİSLERİ ALKIŞLADILAR

Bir eğlence mekanında yaklaşık 15 dakika süren uygulama sonrasında mekanın DJ\'i güvenliğimiz için değerli emniyet mensuplarına çok teşekkür ederiz dedi. Bu söz sonrasında mekandaki herkes polis ekiplerini alkışladı. Polisler mekandan çıktıktan sonra tatilciler eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

BAZI VATANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU

Tatil için İstanbul\'dan Bodrum\'a gelen ve bu uygulama ile karşılaştığını belirten Levent Dağlar, \"İnsanlar bütün kış para biriktirerek Bodrum\'a eğlenmeye geliyor. Ama bu uygulama yüzünden bu insanlar mağdur durumda kaldı şuan\" dedi.

Yapılan denetimlerin, sezon içinde sık sık tekrarlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aramalardan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Zeynel kılıç ile röp.

- Levent Dağlar ile röp.

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ - Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)