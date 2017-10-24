DHA YURT - Bodrum'da 4 hektar makilik alan yandı

MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi\'nde bulunan Termera Yaylası\'ndaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen dumanları gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği 3 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Alevlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

