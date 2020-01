DHA YURT - Bodrum koylarında hız teknesi kullanan çocuklar tehlike saçıyor

BODRUM\'da lüks motoryatların uğrak yeri Göltürkbükü, Yalıkavak, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis gibi cennet koylarda, çocukların kullandığı hız tekneleri tehlike saçıyor. Güçleri 30- 70 beygir arasında değişen hız teknelerinin, yanlarında aileleri olsa bile, çocuklara kullandırılmasının tehlikeli olduğunu hatırlatan Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği Başkanı Arif Yılmaz, herhangi bir facia meydana gelmeden önlem alınmasını istedi.

Bodrum\'un cennet koylarına tatil amaçlı gelen lüks yatlardan indirilen zodyak botlar ve jet-ski\'lerin dümeninde yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocukları görenler, tepkilerini dile getirdi. İnsanların yoğun olarak denize girdikleri koylarda son sürat bot kullanan çocuklar, çevredekileri endişelendiriyor. Çocuklara bu tekneleri kullandırtan yat kaptanları ve anne babaları sorumsuz davranmakla suçlayan yat kaptanı 30 yaşındaki Ali Can Çağlayan, \"Geçtiğimiz günlerde Göltürkbükü açıklarında 40 metrelik yat ile seyrederken karşımda 7 yaşında olduğunu tahmin ettiğim bir çocuğun kullandığı hız teknesi gördüm. Bu tekneleri çocukların altına verenler tehlikenin farkında değil mi? Hem kendi çocuklarının, hem de başkalarının canlarını tehlikeye atıyorlar, eğer usta kaptan olup manevra yapmasam gelip bana çarpacaktı. Koylarda aşırı yat ve tekne yoğunluğu var. Bu koylarda su sporları yasak olmasına rağmen bir de özel yatlardan indirilen zodyak bot ve jet-ski\'leri çocukların kullandığını görünce çok şaşırdım\" dedi.

\'ABD BAYRAKLI YATLARA DOKUNMUYORLAR\' İDDİASI

Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 17 yıldır yat kaptanlığı yapan 39 yaşındaki Enver Kantarmış, yaz aylarında yaklaşık 4 binin üzerinde deniz aracının Bodrum koylarında dolaştığını belirterek, Türk bayraklı mavi yolculuk ve günübirlik tur teknelerinde denetimlerin çok sıkı olduğunu hatırlattı. Kendilerinin onlarca belge hazırlayıp tüm kuralları yerine getirdikten sonra denize açılabildiğini ifade eden Kantarmış, \"Başta ABD bayraklı olmak üzere yabancı ülkelerin özel yatlarına ise kimse dokunmuyor. Onlara denetim yapılmıyor, bu yatlardan indirilen jet-ski\'ler ve zodyak botlar çocuklara verilip ölüm saçılıyor. Ölümlü kazalar bile yaşanıyor ancak yıllardır bu manzaraya tanık oluyoruz. Bu insanlar sadece kendilerinin değil günübirlik mavi yolculuğa çıkan günahı olmayan turistlerin de hayatını tehlikeye atıyor\" diye konuştu.

\"BİR ANLIK MUTLULUK FACİAYA NEDEN OLABİLİR\"

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Su Sporları Komitesi Başkanı olan Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği Başkanı Arif Yılmaz da, yasalara göre sadece 14-16 yaşındaki çocukların velilerin onaylaması halinde amatör denizci ehliyeti alabildiğini açıkladı. Ancak bu yaşlardaki çocukların ehliyeti alsalar bile 7 beygir gücü üzerindeki tekneleri kullanamayacağının altını çizen Yılmaz, \"Bu ehliyet sadece çok yavaş hareket eden botlar için geçerlidir. Oysaki görüyoruz; çocukların altına 150 beygir gücünde ve tecrübeleri ile idare edemeyecekleri botları veriyorlar. Kendileri yanlarında olsun olmasın bu yaştaki çocukların bu hız teknelerini kullanması kesinlikle sakıncalıdır. Anne babalar belki bir anlık çocuklarını mutlu etmek için bunu yapıyor. Ama hem çocuklarının hemde başkalarının hayatlarını tehlikeye atıyorlar. 30-150 beygir gücündeki, dev makinelere sahip sürat teknelerini kullandırmanın şakası yok. Bunlar çocuk, kendilerini bekleyen tehlikenin farkında bile değiller. Kaptanlar belki yat sahiplerine şirinlik yapmak için böyle bir yola gidiyorlar ama yarın olabilecek bir faciada onları kimse kurtaramaz. Bu tür davranışları yapanları görenlerin acil olarak sahil güvenliğe ihbarda bulunmalarını istiyoruz\" dedi.

Sürat teknesini çocuklara kullandırtan yat sahipleri ve kaptanlarını tespit etmeleri halinde bu konuda denetim yapma yetkisi olan sahil güvenliğe bildirip, haklarında yasal işlem başlatılması için gereken neyse yapacaklarını belirten Yılmaz, \"Bu tekneler, çocukların ellerinde her an birer ölüm makinesi olabilir. Bir facia yaşanmadan bu konuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

