DHA YURT - BM’nin 25 yardım TIR’ı Suriye’ye geçti

BİRLEŞMİŞ Milletler\'in (BM) 25 yardım TIR’ı Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye\'ye çıkış yaptı.

Reyhanlı İlçesi’ndeki BM depolarındaki insani yardım malzemelerinin yüklendiği 25 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım malzemesi yüklü TIR’lar Suriye’nin idlib kentine gitti. TIR\'lardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacağı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma aracı

- BM görevli aracı

- TIR’lar Cilvegözü’ne hareket halinde

- Cilvegözü’ne geçerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/Ramazan ÇELİK/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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