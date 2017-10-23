DHA YURT - BM’den İdlib’e 18 TIR'lık yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler\'in (BM) yardım TIR’ları, Suriye’nin İdlib kentine gitti.

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki BM depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 18 TIR, Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım malzemesi yüklü TIR\'lar, yapılan işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Eskortluk yapan askeri araç

- BM araçları

- TIR’lardan görüntü

- Cilvegözü’ne gelirken

- Cilvegözü’ne giriş yaparken



Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)