T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - BM’den İdlib’e 18 TIR'lık yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) yardım TIR’ları, Suriye’nin İdlib kentine gitti

23 Ekim 2017 16:46

BİRLEŞMİŞ Milletler\'in (BM) yardım TIR’ları, Suriye’nin İdlib kentine gitti.
Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki BM depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 18 TIR, Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım malzemesi yüklü TIR\'lar, yapılan işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi. 

Görüntü Dökümü
----------------------------
- Eskortluk yapan askeri araç
- BM araçları
- TIR’lardan görüntü
- Cilvegözü’ne gelirken
- Cilvegözü’ne giriş yaparken
 

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİRLEŞMİŞ Milletler BMTIRları SuriyeninHatayın ReyhanlıBMTIR Cilvegözü Gümrük KapısınaJandarmaTIRYardımDökümü EskortlukTIRlardanCilvegözüneFerhat DERVİŞOĞLUREYHANLI Hatay DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24