DHA YURT - Bitlis’te 3,7 büyüklüğünde deprem

BİTLİS’te saat 02.29’da Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Bitlis olan 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 02.29’da yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Bitlis\'in Küllüce Köyü olan depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak kaydetti.

Haber: Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,(DHA)