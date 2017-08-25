DHA YURT - Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasında

ADANA\'da 29 yaşındaki Mehmet Nuri C.\'nin, bir apartmandan bisiklet çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent genelinde son iki haftada 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlediği Mehmet Nuri C.\'yi yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, aynı suçtan 2 kez daha yakalandığı bildirildi. Mehmet Nuri C.,\'nin apartmanlara girip bisikleti çalarak ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Nuri C., işlemlerinin ardından adileye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Hırsızın apartamana girişi

- Bodruma inmesi

- Bisikleti çözmesi

- Bisikleti alması

- Apartmandan çıkışı

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- Polis aracının gelişi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne girdirilmesi

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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