DHA YURT - Bıçaklayıp, parasını gasp ettiler

ADANA\'da kimliği belirsiz 3 kişi, kavga ettikleri Derviş Kızmaz\'ı (35) bıçaklayıp, üzerindeki parasını gasp etti. Ağır yaralanan Kızmaz\'ın hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi DSİ\'ye ait sulama kanalının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Kızmaz ile kimliği belirsiz 3 kişi arasında yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kızmaz, zanlıların elinden kurtulmak için kaçmaya başladı. Kızmaz\'ın bir ayakkabısı, koştuğu sırada ayağından çıktı. Buna rağmen kaçmaya devam Kızmaz\'ı yakalayan şüpheliler, defalarca bıçaklayıp, üzerindeki parayı aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde yaklaşık 300 metre yürüyüp, Yeşiloba TOKİ önüne gelen Kızmaz, bağırarak yardım istedi. Dışarı çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde yatan Kızmaz\'ı görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kızmaz\'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulanstan indirilen yaralı Derviş Kızmaz\'ın üzeri örtülü halde hastaneye taşınması

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Vatandaşların olayı polise anlatması

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Kızmaz\'ın kaçarken ayağından çıkan ayakkabısından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)