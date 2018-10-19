DHA YURT - BERGAMA'DA DUVAR ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI (3 YENİDEN)

İZMİR\'in Bergama ilçesinde bir pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesiyle 2 kişi öldü, pamuk balyalarının altında kalan 3 kişi ise yaralandı. Balyaların altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan işçilerden 1\'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bergama\'ya 2 kilometre mesafedeki kırsal İslamsaray Mahallesi\'ndeki 3\'üncü Sanayi Sitesi\'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi\'ne ait pamuk deposunda, bugün saat 17.00 sıralarında, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki Enerji A.Ş.\'ye ait tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak, duvar ve pamuk balyalarının altından çıkartılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (19), Selin Çayır ve Mine Avcı, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işcilerden Necla Davulcu doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri süren diğer 3 işçiden Esra Yılmaz\'ın durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.

CHP\'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğulları ve AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Yıkılan duvar altında kalarak ölen Hülya Duraç\'ın, mide küçültme ameliyatı olan eşi Cüneyt Duraç\'ın da geçen Kurban Bayramı\'nda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi\'nin acil servisi ve morgundan görüntü

-Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)