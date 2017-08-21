DHA YURT - Bayram tatilinde Bozcaada'ya gideceklere rezervasyon uyarısı

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her bayram tatilinde olduğu gibi 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde de dolup taşacak. Ada\'daki işletme sahipleri, özellikle bayram tatilinin ilk 4 günü için şimdiden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirterek, Bozcaada\'ya gelecek vatandaşların feribot, konaklama ve restoranlara önceden rezervasyon yaptırmaları halinde hiç bir sorun yaşamayacaklarını belirtti.

Hükümetin, Kurban Bayramı tatilini 10 güne çıkarmasının ardından gözler turizm merkezlerine çevrildi. Küçük bir kasaba havasıyla büyüleyen, kilisenin de yer aldığı Rum Mahallesi\'nin dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin lezzetinin sunulduğu restoranları, Türkiye\'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul\'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih sebebi olan turizm cenneti Bozcaada, 10 günlük bayram tatilinin de gözdesi oldu. Özellikle tatilin ilk 4 günü için yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Bozcaada, kalan diğer günleri de en az yüzde 90 doluluk oranıyla geçirecek. Tatil için Bozcaada\'ya gösterilen ilgiden memnun kalan ada esnafı ise şimdiden tüm hazırlıklarını tamamladı. Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Gestaş firması gibi pek çok kurum ve kuruluş gerekli önlemleri aldı. İşletme sahipleri de alışverişlerini 10 günlük tatile göre yaparak, son hazırlıklarını bitirdi.

SEZONUN SON TATİLİNDE REZERVASYONA DİKKAT

Bozcaada\'daki işletme sahipleri, tatilcileri feribot, konaklama ve restoranlar için gelmeden rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı. Adaya gelmeden önce feribot rezervasyonunu yaptıranların, geliş ve dönüşlerde sıra beklemeden rahat edebileceklerini söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, “Şuanda Bozcaada\'nın bayram tatili için yine dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle tatilin ilk 4 günü süresince. Sonraki 6 gün için de doluluk oranı şuanda yüzde 80-90\'lar civarında. Artık yaz mevsiminin son günleri ve sezonun da son tatili. Bozcaada her zaman olduğu gibi yine hareketli geçecek bu bayram tatilinde. Ama geliş ve gidiş tarihleri belli olan tatilciler feribot, konaklama ve restoranlar için rezervasyonlarını yaptırmaları halinde hiçbir sıkıntı yaşamadan güzel bir tatil yapabilir\" dedi.

Güverte Restoran İşletmecisi Tahir Yavrucuk ise, Bozcaada\'da 10 günlük tatil boyunca yoğunluk yaşanacağını belirterek, “Her hazırlığımız tamam ve misafirlerimizi bekliyoruz. Elimizden geleni yaparak herkesi mutlu edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bozcaada iskelesinden, feribottan ve inen yolculardan görüntü,

-Bozcaada sokaklarında yaşanan yoğunluktan görüntü,

-Bozcaada sahilinde gün batımını izleyen kalabalıktan görüntü,

-İşletmeci Tahir Yavrucuk\'un konuşmasından görüntü,

-Restoranlardan ve yemek yiyenlerden görüntü,

-BOZTİD Başkanı Ülke Diler ile röportaj.

Haber - Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)



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