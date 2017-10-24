DHA YURT - Başına cam tabla düşen doktor ağır yaralandı (4)

NORMAL ODAYA ALINDI

Manisa\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, başına düşen cam tabla yüzünden yaralanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, yapılan ameliyattın ardında bir müddet yoğun bakımda kaldı. Dr. Ulviye Uzar, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı.

DOKTORU BİLGİLENDİRDİ

Meslektaşının ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ömer Emre Yağlı, Dr. Uzar\'ın alın ve yüz bölgesinde ciddi kesilerin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Ne yazık ki karşı binamızın teras katında bulunan cam çerçeve yerinden ayrılıyor. Önce başka bir cisme ondan sonrada o sırada bankta oturan doktor hanımın kafasına geliyor. Gerçekten çok üzücü ve sıkıntılı bir olay. Doktor hanımın ne yazık ki sağ göz kapağının hemen üzerinden başlayıp, anlında saçlı derisinin tamamını kaplayan çok ciddi bir kesisi var. Yüzünde çok ciddi kesileri var. Şükür ki beyin kanaması veya beyinin kendi dokusuyla ilgili bir zedelenmeyle karşılaşmadık. Sadece alın bölgesinde frontel kemikte bir zedelenmemiz var. Kemiği zedeleyecek kadar sert bir çarpma ortaya çıkmış. Elbetteki bir beyin sarsıntısı geçirdi. Ama bu ciddi bir kanamaya yol açmadı. Bu sevindirici olan tarafı\" dedi.

HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATACAK

Normal odaya alınan Dr. Ulviye Uzar ise talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, \"Aslında görünmez kaza deniliyor. Ama benim için görünür bir kaza. İŞKUR\'un binasının camlarını sağlam yapılmamış olmasından dolayı daha önce de bir aracın üzerine cam düşmüş. O nedenle çok üzüntülüyüm. Ben olmasam başka birisi de yaralanabilirdi. Hatta ölebilirdi. Ben de ölebilirdim. Çok ciddi bir kaza. Sağolsun arkadaşlarım çok hızlı bir şekilde bana müdahaleyi yapmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu an iyiyim\" dedi. Dr. Uzar, sağlığına kavuştuktan sonra hukuksal süreç başlatacağını ifade ederek, \"Başkaları da benim gibi zarar görmesin. Ben gördüm bu kadarla kurtuldum. Başka insanlar zarar görmesin. Ne gerekiyorsa onu yapacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar\'dan odasından detay görüntü

- Beyin ve Sinir Cerrahisi Ömer Emre Yağlı\'nın açıklamasından görüntü

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar\'ın açıklaması

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,DHA)