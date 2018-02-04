DHA YURT - Başbakan Yıldırım, şehit uzman çavuşun cenazesine katıldı/EK

BAŞBAKAN HAREKAT MERKEZİNDE

Başbakan Binali Yıldırım, Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi\'ndeki sınıra sıfır noktaya kurulan çadır kentte jeneratör tamiri yaparken 22 Ocak\'ta Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD/YPG\'li teröristlerin attığı havan mermisi sonucu şehit olan EDAŞ çalışanı Şahin Elitaş\'ın evine gidip başsağlığı diledi. Başbakan Yıldırım, duaların okunmasının ardından şehidin çocuklarına oyuncak hediye etti. Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Askeri kamuflaj giyen Başbakan Binali Yıldırım\'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üst düzey askeri yetkililerin de eşlik ettikleri kaydedildi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi’nde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Reyhanlı Gençlik Merkezi önünde Reyhanlı İlçe Belediyesi\'nce kurulan çadıra geldi. Reyhanlı\'ya atılan roketler nedeniyle yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Başbakanın ziyareti nedeniyle çevrede çok geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: \"17 yaşındaki yavruya bile kıydılar. Mekanları cennet olsun. Allah acılı ailelerine sabır nasip etsin. Onlar şehit değil biz böyle inanıyoruz onlar peygamberimize komşu oldular. Onların şehadetine vasıf olmayı da rabbim bizlere nasip eylesin. Ülkemizin, yurdumuzun muhafazası için istiklalimiz için istikbalimiz için kahraman silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyonu en yakından yaşayan sizlersiniz. 90\'dan fazla roket, füze, top mermisi daha fazlası Reyhanlı\'ya düştü. Sizin bu vakur duruşunuz, bu bayrak sevginiz, vatan sevginiz, istiklal aşkınız olduğu müddetçe hiçbir saldırı hiçbir alçak terör hadisesi bize zarar veremez. Birliğinizi kardeşliğinize asla bir halel gelmesin, buna yürekten inanıyorum. Bundan emin olun, 35 yıldır bu topraklarda tohumu ekilen bu alçak terör örgütü, geçmiş tarihinde görmediği kadar büyük bir cezaya maruz kalmıştır. Son 2 yılda özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanımız ve tüm güvenlik görevlilerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında bunlara göz açtırmadı. Bunu gören terör örgütü son çare olarak ağa babalarına sığınmak mecburiyetinde kaldı. Zannetmeyin ki 3-5 cani ile 3-5 çapulcuyla bu mücadele. Bu mücadelenin arkasında onların omzundan bu millete nişan alan alçaklar var. Emperyal devletler olan sözde dostlar var. Ama kim olursa olsun çok açık söylüyorum. Bu millet bunun da üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Onun için her türlü imkanımız, tedbirimiz vardır. Sizin bu onurlu gururlu dik duruşunuz bu işi bitirdi. Allah hepinizden razı olsun. Hiç endişeniz olmasın. Bizim sabrımızı bizim hassasiyetimizi yanlış okuyanlar olabilir. Ama biz de insan sevgisi var. Gerisini bunları azmettirenler düşünsün.\"



Görüntü Dökümü

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- Alınan güvenlik önlemi

- Özel harekat polisleri

- Vatandaşların evlerinin balkonlarında Türk Bayrağı sallaması

- Başkaban Binali Yıldırım\'ın gelişi

- Vatandaşlarla konuşması

- Taziye çadırını ziyaret etmesi

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU - İbrahim MAŞE - İdris TİFTİKÇİ - Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA)/REYHANLI,(HATAY),(DHA)