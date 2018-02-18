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DHA YURT -  Başbakan Yıldırım : Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor

Başbakan Binali Yıldırım  ve AK Parti Genel Başkanvekili ve da Ankara Spor Salonu'nun dışında bekleyen partililere hitap etti

18 Şubat 2018 20:08

Başbakan Binali Yıldırım  ve AK Parti Genel Başkanvekili ve da Ankara Spor Salonu\'nun dışında bekleyen partililere hitap etti.  Başbakan Yıldırım, \"Bugün aslanlarımız, kahramanlarımız, Mehmetlerimiz, Afrin\'de destan yazıyor. Yurt içinde, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek, kim ne derse desin hiçbir terörist, bir terörist dahi kalmayacak. Merak etmeyin, eğer gitmek gerekiyorsa hep beraber gideriz. Ancak Mehmedimiz, kahramanlarımız şimdi orada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bize düşen onlara dua etmektir, onlara destek olmaktır. Allah yar ve yardımcıları olsun.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması 

Haber-Kamera: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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