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DHA YURT - Başbakan Yıldırım :  Bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir (1) 

Kırşehir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu

23 Eylül 2017 14:53

Kırşehir\'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım \"Birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur.\" dedi. 

\"KOMŞULARININ HİÇBİRİNİN İSTEMEDİĞİ BU YANLIŞTA ISRAR ETMENİN SONU HAYIR OLMAZ\" 
Başbakan Yıldırım \"Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça, komşu ülke olarak, Türkiye olarak yaptık. Ancak
görüyoruz ki bu uyarılar yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz. 80 milyon vatandaşımızla, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızla ülkemizin güvenliği, milletimizin refahı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın bütün insanlarımız müsterih olsun. Bu mesele, Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir. Kürt kardeşlerimizin, hem bizim ülkemizle hem de komşu ülkelerle aynı şekilde huzurla, barışla, istikrar içinde yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur.\" dedi. 
\'SINIR ÖTESİ OPERASYON SEÇENEKLER ARASINDA MI?\' SORUSU
\'Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında mı?\' sorusuna Başbakan Yıldırım, \"Gayet tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi seçenekler, hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi, gelişen şartlar bunu belirleyecek.\" diye yanıtladı. 
\"BUNUN BEDELİ OLACAKTIR AMA BU BEDELİ BU KARARI VERENLER ÖDEYECEKTİR\"
Başbakan Yıldırım \"Birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar
etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur.\" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları  (GÖRÜNTÜ DHA FEED\'TEN GEÇİLİYOR) 

Haber-Kamera: KIRŞEHİR (DHA)  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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