DHA YURT - BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL TARİHİ ÇALIK CAMİSİNDE İNCELEME YAPTILAR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kilis\'te valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisi\'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, burada açıklama yaptı.

\'AFRİN\'DE İMAMLARI TEHDİT EDİYORLAR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, camiye yapılan saldırının teröristlerin hiçbir şekilde inanca saygısının olmadığını gösterdiğini söyledi. Afrin\'de imamların tehdit edildiğini, Kuran-ı Kerim\'in öğretilmesinin yasaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, \"Bu gördüklerimizin yabancısı değiliz. Vakıf eserlerimizi tahrip ettiler. Tabelasında ne yazarsa yazsın, bunların düşmanlığı sadece İslam\'a değil, bunlar insanlığa ait ne varsa ortak değere düşmandırlar. Hıristiyanlığa da düşmandırlar. Onların kilisesine de zarar verdiler. Zeytin Dalı Harekatıyla bölgeyi temizlemek arzusunda olduğumuz katiller sürüsü caniler bunlardır\" dedi.

\'CAMİ BU YIL İÇERİSİNDE İBADETE AÇILACAK\'

Caminin 2005 yılında restore edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, camiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla bu yıl içerisinde yeniden ibadete açacaklarını ifade etti. Hakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Bu saldırıyı yapanlara haddini bildireceğiz ve yok edeceğiz. Dünyada iki medeniyet var. Birlik medeniyeti, diğeri ise öldürmeyi amaç edinen öldürenleri taşeron olarak kullanan yıkım medeniyeti. Türkiye olarak yaşatan medeniyetin temsilcileri olarak başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı başarıya ulaşacaktır. Bu güruhu Türkiye için tehdit olmaktan çıkartacağız. Hareket planlandığı gibi ilerliyor. Bundan sonra da bunların tepesine binecek bu bölgeler temizleyeceğiz. Bölgemizi huzura kavuşturacağız. Bizim buradaki durumumuz teröristlerin barınakları, sığınaklarıdır. Sivil halkın zarar görmemesi için hassasiyet gösteriyoruz.\"

Basın mensuplarının soruların yanıtlayan Hakan Çavuşoğlu, her türlü göç de dahil olmak üzere duruma hazırlıklı olduklarını ifade etti.

GÜL: ASLA SURİYE\'NİN TOPRAKLARINDA, SINIRLARINDA GÖZÜ OLANA BİRİ ÜLKE DEĞİLİZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, harekatta muhatapların asla siviller olmadığını ifade ederek, \"Ortaya çıkan tablo muhatabın teröristler olduğunu gösteren tablodur. Bir kutsala, ibadet yerine camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır. Zeytin Dalı Harekatı da bu teröristlere yöneltilen sınır güvenliğini sağlamak için yapılan barış operasyonudur. BM sözleşmesine göre de meşru müdahale anlamında yapılan operasyondur. Bu saldırı da bunun en önemli göstergesidir\" şeklinde konuştu. Harekatın tehditleri ortadan kaldırmak için yapıldığını aktaran Abdülhamit Gül, şunları söyledi:

\"Bu tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan operasyondur. Asla belli bir etnik yapıya yönelik değil, tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan, terör unsurlarına yapılan operasyondur. Uluslararası hukuka uygundur. Sonuna kadar teröristleri hedef alan bölgede tüm kardeşlerimizin huzuru için yapılan operasyondur. Mehmetçiğimizin kendi ifadesiyle kızıl elmaya giden Mehmetçiklere dua ediyoruz. Asla Suriye\'nin topraklarında, sınırlarında gözü olana biri ülke değiliz.\"

Bakan Abdulhamit Gül, gözaltına alınıp Hatay\'a getirilen teröristlerin savcılıktaki işlemlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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