DHA YURT - Barzani: Referandum sınırların belirlenmesi değildir (3)

\"BİZ HENÜZ BAĞIMSIZLIK İLAN ETMEDİK, YARIN REFERANDUM YAPACAĞIZ\"

Yaklaşık 2.5 saat süren basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, DEAŞ saldırılarından sonra peşmergenin kurtardığı bölgelerin büyük bir bölümünün kendi toprakları olduğunu savundu. Barzani, referandum ile ilgili Kürdistan halkının geleceği ile ilgili karar vereceğini belirterek şöyle konuştu: \"Referandum ile tartışmalı bölgelerin sınırları belirlenmeyecek. Şengal ve diğer bölgelerin halkı, kendi kararını verecek. Dünya ülkelerinin tavırlarının gelecekte nasıl olacağını görmek istiyoruz. Dünya ülkelerinin, insani değerleri koruyan Peşmergenin kanına saygı duymasını beklerdik. Dünya ülkelerinin, şehit Peşmergelerin ailelerinin kaderini tayin etme hakkına karşı olmasını anlayamıyorum. Kürdistan halkı geleceği ile ilgili karar verecek. Bu karar ile biz kimsenin toprağını işgal etmiyoruz, hiç kimseye bir zarar vermiyoruz. Eğer özgürlük ve bağımsızlık kötü bir şey ise, Avrupa ülkelerinde yılda bir kaç kez bunun için neden referandum yapılıyor? Neden başkaları için helal, ancak Kürtler için haram? Şiddete asla müsaade etmeyiz. Biz henüz bağımsızlığı ilan etmedik, yarın referandum yapacağız. Uluslararası toplumun yılbaşında, İslam aleminin de Ramazan Bayramı’nda gelip bize bağımsızlığı hediye etmesini beklemeyeceğiz. 100 yıldır dünyanın bize bağımsızlığımızı vermesini bekledik ama olmadı. Bu yüzden biz kendimiz bu hakkımızı elde edeceğiz. Diğer parçalardaki Kürtlerin sorunlarının o ülkeler ile ve kendi şartları içerisinde çözmelerini umut ediyoruz.\"

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Haber: Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)