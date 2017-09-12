DHA YURT - Barakada yaşam mücadelesi

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılan 5 nüfuslu Taş Ailesi, evlerinin enkazından çıkardıkları biriket ve döşemelerden yaptıkları tek göz barakada yaşıyor. Eşinin 2 ay sonra askere gideceğini, çocukları ile birlikte derme- çatma barakada yaşamak istemediklerini belirten 26 yaşındaki Saadet Taş, \"Geceleri çok soğuk olduğu için çocuklarım sürekli üşüyor\" dedi.

Yüksekova İlçesi\'nde hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlar kapsamında 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 78 gün süren yasak sırasında düzenlenen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda, Taş ailesinin oturduğu ev de yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 30 Mayıs\'ta kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağı ardından, yanlarına yerleştikleri kayınpederinin evinden ayrılarak ilçeye dönen Taş ailesi, yıkılmış evlerinin enkazında kalan biriketlerini kullanarak tek göz bir baraka yaptı. Barakanın üzeri ise düşemelerin üzerine serilen brandayla kapatıldı. Her türlü ihtiyaçlarını bu barakada karşılayan Taş ailesinin yaşadıkları dram yürek burkarken, en büyüğü 6 yaşında olan 3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Saadet Taş, Kayınpederi Hacı Taş ile birlikte yetkililerden yardım bekliyor. İnşaat işçisi 26 yaşındaki eşi Emrah Taş\'ın 2 ay sonra askere gideceğini ve kış aylarını yaklaştığını anlatan Saadet Taş, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Geçen yıl kış aylarını kayınpederinin köydeki evinde geçirdiklerini anlatan Taş, şunları söyledi: \"Yasak sonrası evimize geldiğimizde geriye bir şey kalmamıştı. Kışı köyde geçirdik. İlkbahar aylarında da dönmek zorunda kaldık. Evimizin enkazında sağlam kalan biriketleri baraka yapıp başımızı sokabildik. 3 aydır bu barakada yaşam savaşı veriyoruz. Geceleri çok soğuk olduğu için çocuklarım sürekli üşüyor. Evimiz böyle, eşyalarımız ise yandı, kimisi de çalındı. Bir ocağımız ve üzerinde yatabileceğimiz birkaç minderimiz var. Hayırseverlerden, yetkililerden yardım bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Barakadan genel detaylar

-Barakanın içinde yaşayan Taş ailesi\'nden gör

-Barakanın içinde çay ve temizlik yapan Saadet Taş

-Torunlarını kocağına alan Dede Hacı Taş

-Barakanın yanında bulunan damı olmayan mutfak, lavabo ve banyodan gör

-Saadet Taş\'ın konuşması

-Barakanın içinde dolaşan çocuklardan gör

-Ucağın üzerinde çay demleyen Saadet Taş

-Genel Detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

