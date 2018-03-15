DHA YURT - Balıkçı cinayetinde 2 kişi tutuklandı, polis taş atanlara müdahale etti

EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, balık restoranı işleten Halil Çayır\'ı (44) iş yerinin önünde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan D.B. (19) ve T.C. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çevresinde toplanan ve uyarılara rağmen içeriye girmeye çalışarak, taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olay, geçen pazartesi günü, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Enez Limanı\'nda meydana geldi. Limanda balık restoranı işleten Halil Çayır, iş yerine izinsiz girip alkol alıp, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen balıkçılar D.B. ve T.C.\'yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 balıkçı, Çayır\'ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çayır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çayır, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan D.B. ve T.C.\'yi, Balıkesir\'in Bigadiç ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Enez\'e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne, Uzunköprü ve Keşan\'dan da gelen takviye polis ve jandarma ekipleri, adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis, Enez Adalet Sarayı binası çevresinde toplanan ve içeri girmek isteyen vatandaşların dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayarak, adliyeye taş atan gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar, emniyet yetkililerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. D.B. ve T.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin adliye çevresinde toplananlara müdahalesi

-Adliyeye taş atılması

-Polisin gaz atması ve TOMA\'yla müdahale etmesi

-Çevrede koşuşturan insanlar

-TOMA\'ya taş atanlar

-Vatandaşların adliyeye girmek istemesi

-Jandarmanın müdahale etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),(DHA)-

