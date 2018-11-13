DHA YURT - BAKKAL DÜKKANI YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

ADANA\'da bir bakkal dükkanı, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Her şeyin yandığı rafta bir tek dua kitabının sağlam kalması ise dikkat çekti.

Yangın, saat 02.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1096 Sokak\'taki bir bakkal dükkanında çıktı. Gece telefon ile konuşmak için dışarı çıkan bir genç, amcası Mahmut Yüksel\'e ait bakkal dükkanından dumanların yükseldiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalledeki sokakların dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını üst kattaki eve sıçramadan söndürdü. Sese ve dumana uyanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Büyük maddi hasara yol açan yangında her şeyin küle döndüğü bir rafta yalnızca dua kitabının yanmaması ise dükkan sahibi tarafından Allah\'ın mucizesi olarak nitelendirildi. İtfaiye ekibinin iş yerinde yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı saptandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye erinin tazyikli su sıkması

- İtfaiye aracından görüntü

- Dışarı çıkartılan yanmış eşyalar

- Dükkanın içinden görüntü

- Dükkan sahibinin elindeki dua kitabını gösterip, \"Allah\'ın bir mucizesidir\" demesi

- Sokaktaki kalabalıktan görüntü

- Kucağındaki bebek olan bir kadından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'34\" - BOYUT: 176 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)