DHA YURT - Bakan Varank: Ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- TÜRKİYE Uzay Ajansı\'nın düzenlediği Milli Uzay Programı Çalıştayı\'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"Stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere, ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz. Uzay ve havacılık alanlarında, Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları da bu programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz\" dedi.



Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK yerleşkesinde bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü\'nün konferans salonunda Milli Uzay Programı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı\'nın çalışmalarının önemine vurgu yaparak, düzenlenen çalıştayın Türkiye\'nin ileri dönemdeki çalışmalarında önemli bir yol haritası olacağını belirtti. Bakan Varank, \"Gün boyu ortaya konan farklı fikir ve öneriler gelecek dönem yol haritamızı şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. Buna yürekten inanıyorum. Bugün burada hep birlikte bir ilke şahitlik ediyoruz. \'Oradaydım\' diyebileceğimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla anlatacağımız bir işin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Uzay Ajansı\'nın kurulması 20 yılı aşkın süredir konuşulan bir husus. Bayrağında ay yıldız olan bir ülke için aslında ne kadar geç kalınmış değil mi? Dolayısıyla, Bakanlığa gelir gelmez bu konu ilk gündem maddelerimizden biri oldu. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk. Bakanlığımızın ilgili kurumu olan Türkiye Uzay Ajansı\'nın merkezi Ankara\'da olacak\" diye konuştu.



\"Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz\" diyerek sözlerini sürdüren Varank, şunları kaydetti:



\"Ajansımız, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Yurt içi eşgüdüm ve yönetişim görevi de çok önem verdiğimiz bir konu. Şöyle ki; dağınık yürüyen uzay ve uydu teknolojileri faaliyetleri artık tek elden koordine edilecek. Böylelikle farklı kurumların benzer projelere kaynak ayırmasının önüne geçilecek. Uzay teknolojilerine ilişkin projelerde rol oynayan enstitülerimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu idarelerimiz, yani tüm paydaşlarımızla Türkiye Uzay Ajansı güçlü bir yönetişim modeli içinde çalışacaklar. Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek.\"



Türkiye Uzay Ajansı\'nın stratejik projelerde önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Bakanı Varank, şöyle konuştu:



\"Şu an devam eden TÜRKSAT 6A Haberleşme Uydu Projesi, metre altı çözünürlüğe sahip İmece Uydusu ve MİYEG yer istasyonu gibi stratejik projeler ajansın desteğinde daha etkin ilerleyecek. Şunu her daim akılda tutmak gerekiyor; Bu işin çok ciddi bir ekonomik boyutu da var. Biliyorsunuz, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, hem birçok alt sektörle kesişiyor hem de yaygın ve güçlü teknolojileri içinde barındırıyor. Dolayısıyla, bu alanda kazandığınız bir yetkinlik, ilgili alt sektörlere de ciddi geri besleme sağlıyor. Geliştirdiğiniz teknolojiler sosyo-ekonomik kalkınmaya büyük çapta katkı sağlıyor. Adeta bir çarpan etkisi oluşturuyor. Tabii işin daha da güzel yanıysa, bu etkinin yüksek katma değerli alanlarda olması ve bizi uluslararası rekabette yukarılara hızla taşıması. NASA\'nın 2 binin üzerinde uzay teknolojileri bazlı yeni ürün çıkarması, bu noktada verilebilecek en iyi örneklerden birisi sanırım. MR cihazları, GPS, lazer ameliyatları ve kemoterapi uygulamaları gibi ürünler, bu alanda yapılan çalışmaların somut meyveleri oldu.\"



Türkiye\'nin üst düzey araştırmacılar için cazibe merkezi olması yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:



\"İnsan kaynağımızı daha da artırıp, kabiliyetlerimizi ileri taşımak adına yüksek lisans ve doktora burs çağrılarına çıkılacak. Yeri gelmişken, başvurusu hâlâ açık olan vizyoner bir programımızdan bahsetmek istiyorum. Ülkemizi üst düzey araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek için uluslararası lider araştırmacılar programını açıkladık. Stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere, ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz. Bu araştırmacılar akademi ya da özel sektör bünyesinde çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Uzay ve havacılık alanlarında, Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları da bu programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz Bakanlıkça açık kapı politikası izliyoruz. Yani fikri olan ve bunu somut projelerle destekleyen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Şu aşamada ihtiyacımız; akademik bilginin, pratik uygulamalarla hayat bulup ülkemize katma değer üretecek şekilde ticarileşmesi. Atalarımız ağaç yaşken eğilir demişler. Buradan hareketle, gençlerimizi de geleceğe hazırlıyor, çocuklara ve gençlere yenilikçi yönlerini ortaya koyabilecekleri ortamları sağlıyoruz. Bu amaçla dene-yap teknoloji atölyeleri ve bilim merkezleri kuruyoruz. Bakın bu merkezlerde çocuklarımız havacılık ve uzay atölyelerinde eğitim alıp, projeler geliştirebilecekler. Ülkemizin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalini Eylül ayında gerçekleştirdik. Teknofest ilk yılında, 550 bin katılımcıyla dünyadaki en büyük 2\'nci Havacılık ve Uzay Festivali oldu. Dünyada roket yarışması yapan 2 ülkeden biriyiz. Toplumun genelinde farkındalığı artırmayı önemli bir misyon olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.\"



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

