DHA YURT - Bakan Soylu: Biz dünyayı değiştirdik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa, bunun sebebinin milletin yaptığı tercih olduğunu belirtti, \"Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik\" dedi.

Sabah saatlerinde memleketi Trabzon\'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Turgut Özdemir\'in cenaze törenine katıldı. Tören sonrası Vakfıkebir ilçesinde giden Bakan Soylu, burada partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı.

Kongrede gençlere seslenerek tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, 16 Nisan\'daki referandumun ardından Türkiye\'de çok önemli bir sürecin yaşadığını ve bundan sonra da adımların planlanarak ve hesaplanarak atılacak bir döneme girdiklerini söyledi.

\'AK PARTİ\'DEN MİLLET RAZIDIR\'

Milletin 15 yıldan beri Ak Parti\'den razı olduğunu sandıkta gösterdiğini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bu salona bakarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir iştir ki; herkes heybesinde nesi varsa onu verir. Zengin olan malından harcar. Kimisi işinden harcar. Kimisi vaktini verir, çoluk çocuğundan, gezmesinden tozmasından harcar, ömrünü bu işe vakfeder. Kimisi bilgisini, emeğini verir. Kimisi gençliğini verir, kimisi sevdasını verir. Partiyi, siyaseti evlat bilir, kardeşi namus bilir, her anını onunla yaşar. Ama asıl mesele, doğru tarafta olmaktır. Varını yoğunu, Allah\'ın razı olduğu, milletin razı olduğu tarafa harcamaktır. Bizim inancımız odur ki, bizler doğru taraftayız. Bu partiden millet razıdır, 15 yıldır sandıkta bunu göstermektedir, dünyanın mazlumları razıdır, dualarında bunu göstermektedirler, inşallah Allah da razı olacaktır; inancımız umudumuz bu istikamettedir. Ve buradaki gençlik, esasen kendisine doğru bir taraf seçmiştir. Mesele sadece Ak Partili olmak meselesi değil. Milletinden ve özünden taraf olmaktan bahsediyorum. Tarihinden, inancından, değerlerinden taraf olmakla sizler Ak Partili oldunuz. Yani Ak Partili olduğunuz için bu değerlere sahip olmadınız, bu değerlere sahip olduğunuz için Ak Partili oldunuz, bu amblemin altında, Recep Tayyip Erdoğan\'ın ardında yer aldınız. Bunu niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Bu yaptığınız tercih, dünyada dengeleri oynatan, birilerinin hesaplarını bozan, birilerinin rahatsız olduğu bir tercihtir, onu anlatmaya çalışıyorum.\"\'

\'BİZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİK\'

Darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa bunun sebebinin milletin ortaya koyduğu tercih olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bugün Kudüs\'te birileri eskisi kadar rahat at oynatamıyorsa; belki tarihinde olmamış bir şey, Birleşmiş Milletler Türkiye\'nin yanında, ABD\'ye rest çekebiliyorsa, bugün \'mazlumların sözünün sahibiyiz\' diyen bir lider, bütün dünyaya sesini duyurabiliyorsa, bugün Türkiye\'nin güneyinde 4 bin TIR silah yardımına rağmen, terör koridoru açmaya birilerinin gücü yetmiyorsa, 1960\'tan beri işleyen tezgâh eğer 15 Temmuz\'da işlemediyse, bugün darbelerle, operasyonlarla bu ülke teslim alınamadıysa, işte sizin yaptığınız, aziz milletin yaptığı bu tercihin, ortaya koyduğunuz bu duruşun neticesindedir. İddialı bir şey söyleyeyim, biz dünyayı değiştirdik. Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik. Biz bunu silahla yapmadık. Tamamen ve sadece duruşumuzla, tavrımızla, değerlerimize olan inancımızla yaptık. Ve biz bu topraklarda bin yıldır neyi nasıl başardıysak, tam olarak da bununla yaptık.\"

Tek liste ile gidilen kongrede Onur Yıldırım Ak Parti Vakfıkebir Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi.

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Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Fatih TURAN /TRABZON (DHA)