DHA YURT - Bakan Soylu: Benim polisim benim jandarmam ne demek istediğimi anladı (1) 

İZMİR\'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücaadele Toplantısı\'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince birşeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, \'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin\' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı\" diye konuştu.

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-Bakan Soylu\'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM -Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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