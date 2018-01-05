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DHA YURT - Bakan Soylu: Benim polisim benim jandarmam ne demek istediğimi anladı (1) 

İZMİR'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücaadele Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar

05 Ocak 2018 15:34

İZMİR\'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücaadele Toplantısı\'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince birşeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, \'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin\' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Bakan Soylu\'nun açıklamaları 

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM -Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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