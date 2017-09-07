DHA YURT - Bakan Fakıbaba: Zehirli yumurta Türkiye'ye sürülen bir lekedir

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'de zehirli yumurta olmasının söz konusu olmadığını belirtirken, \"Şu ana kadar zehirli yumurta tespiti yapılmamıştır. Yumurta sektörü batıda zor durumdadır, Türkiye\'yi de zor duruma düşürmek bu sektöre sürülen bir leke gibi. Sanki Türkiye\'yi bu sektörde ekonomik olarak vurmak istiyorlar. Bizim sıkıntımız yok, ihracat yapıyoruz\" dedi.

Ankara\'nın Polatlı İlçesi\'nde düzenlenen \'Ankara Tarımsal Sulama Çalıştayı\' programına katılan Bakan Fakıbaba gazetecilerin sorularını yanıtladı. Batılı haber ajanslarında yer alan AB ülkelerindeki zehirli yumurtanın Türkiye\'de de olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

\"Bazı batı ajanslarına göre Türkiye\'de zehirli (Fipronil) yumurta olduğu iddia edildi. Ben her şeyden önce hekimim, insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bilen birisiyim. Şu an akadar en küçük bir sorun yok, yarın ne olur onu bilemeyiz tabi. Biz zaten yumurtayı ihraç ediyoruz, 148 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bizim alımış olduğumuz yumurtalar damızlık yumurtadır. Bunların kontrollerini yapıp öyle alıyoruz. Bir hekim olarak bu işin üzerinde ciddi bir şekilde duruyorum. Şu ana kadar zehirli yumurta tespiti yapılmamıştır. Yumurta sektörü batıda zor durumdadır, Türkiye\'yi de zor duruma düşürmek bu sektöre sürülen bir leke gibi. Sanki Türkiye\'yi bu sektörde ekonomik olarak vurmak istiyorlar. Bizim sıkıntımız yok, ihracat yapıyoruz. Eğer bir şey olursa vatandaşlarımıza bunu en önce ben açıklarım.\"

GÜNEYDOĞUYA SALDIRMALARININ NEDENİ BEREKETLİ TOPRAKLARDIR

Polatlı\'da düzenlenen \'Ankara Tarımsal Sulama Çalıştayı\'nda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'deki tarımsal üretimi artırmak ve ülke olarak kendi kendine yeter üretimi elde etmek için sulama alanlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ankara\'da sulanabilen ve sulamaya hazır olan tarımsal arazi miktarının 2 milyon dekar olduğunu hatırlatan Fakıbaba, “GAP bölgesinde 20 milyon dekar tarımsal arazi sulanmaktadır. Türkiye düşmanlarının güneydoğuya saldırmalarının en önemli nedenlerinden birisi de bereketli topraklarıdır\" dedi.

Vahşi sulama konusunda çiftçileri uyaran Bakan Fakıbaba, \"Türkiye genelinde tarımsal sulamanın yüzde 60\'ı vahşi sulama yöntemiyle yapılıyor. Bu yanlıştır, suyun israf edilmesidir. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde akan bir nehirde su kullanırken bile israf edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Bakanlığımızın basınçlı sulama sistemi konusunda hibe destekleri var\" dedi.

GÖKÇEK: KIRSAL HİZMETLERİ İÇİN KAYNAK YETERSİZ

Çalıştayda konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, tarımda sulama altyapısının geliştirilmesi, girdilerin ucuzlatılması, sulama kooperatiflerinin sorunlarının çözümü için çabaladıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, 2014 yılında özel idare yetkilerinin kanunla büyükşehir belediyelerine devredildiğini hatırtalarak, \"kırsal kalkınma yetkisinin büyükşehir belediyelerine devredilmesinden sonra pek çok hizmetler yaptık. Kırsala bugüne kadar 54 milyon lira destek sağladık. Ancak, özel idare yetkisi bize devredilmesine rağmen kaynakları devredilmedi. Dolayısıyla istediğimiz anlamda hizmet edemiyoruz. Bu kaynak sorununun hükümetimiz tarafından çözümlenmesini bekliyoruzö dedi.

Çalıştayda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar Ankara\'daki tarımsal üretim ve sulama alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya bakanlık bürokratları, tarımsal kuruluşların temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çalıştaydan genel görüntü

- Bakan Fakıbaba\'nın konuşması

- Ankara Valisi Ercan Topaca\'nın kısa konuşması

- Salondan detay

- Bakan Fakıbaba\'nın gazetecilere dışarıda yumurta ile ilgili sorularını cevaplaması

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR-Gökhan CEYLAN/POLATLI(Ankara), (DHA)-

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