DHA YURT - Bakan Eroğlu: Cennet Koyu'nda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ayvalık\'taki Cennet Koyu\'ndaki yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Eroğlu, \"Ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız\" dedi.

Niğde\'ye toplu açılış töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret etti. Burada açıklama yapan Eroğlu, Ayvalık\'taki Cennet Koyu\'nda meydana gelen yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Ayvalık\'ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Ama ben orayı görmüştüm güzel bir yer. \'Şeytan Sofrası\' ismi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz. \'Cennet Sofrası\' ismini vereceğiz. \'Hemen toprak işlemine başlayın\' dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış \'Veysel hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen biz de geleceğiz\' diye, buyrun toprak işlemi başladı. Ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız.\"

YANGINA MÜDAHALEDE İLK SIRALARDAYIZ

Türkiye\'nin orman yangınlarına müdahalede ilk sıralarda olduğunu belirten Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Göletlerde dünya birinciliği bizde, Meteorolojide dünyada 6\'ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede ilk 6\'nın içindeyiz. Son teknoloji ile ekiplerimiz yangınlara müdahale ediyoruz. Dün akşam bize Gürcistan\'da yangın olduğu ile ilgili Başbakan, Başbakanımızı aradı. Bizde 2 helikopter gönderdik. Çünkü yerleşim alanları tehdit altındaymış. Geçen yıl İsrail\'de büyük bir yangın vardı, gönderdik söndürdük. Rusya\'da 5 yıl önce yangın vardı, ekiplerimizi gönderdik. Hatta Rusya\'da daha zor bir yere gönderelim mahcup olsunlar diye. Bizim ekibimize sayın Putin takdir belgesi verdi.\"

Bakan Eroğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Niğde Belediyesi\'ni ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Bakanın valilikte karşılanması

- Valilik ziyaretinden görüntü

- Bakanın açıklaması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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