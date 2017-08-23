DHA YURT - Bacağı TIR'ın altında kalan sürücü 3 saatte kurtarılabildi

KONYA\'da seyir halindeki domates yüklü TIR, kontrolden çıkarak yamaca devrildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen sürücü Berzan Toktik, kapı ile koltuk arasında sıkıştı. Bacağı TIR\'ın altında kalan Toktik, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 23\'ncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Beyşehir istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Berzan Toktik idaresindeki 33 BTD 37 plakalı domates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yamaca devrildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen Toktik, sürücü koltuğundan sağ koltuğa fırlayarak kapı arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Toktik\'i kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen Toktik\'in TIR\'ın altında kalan bacağı kurtarılamadı. Bunun üzerine vinçten yardım istendi. Olay yerine gelen vinç tarafından TIR\'ın kupası yukarı kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası Berzan Toktik sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Toktik, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Toktik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Konya-Beyşehir karayolu ise polis ekipleri kontrolünde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

- Vinç yardımıyla TIR\'ın kaldırılması

- Sürücünün kurtarılması

- Sürücünün ambulansa alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)