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DHA YURT - Babası zabıtaya yakalanınca ağladı

ERZURUM'da dilencilik yapan babasının zabıtaya yakalandığını gören 5 yaşındaki çocuk, gözyaşlarını tutamadı

21 Ağustos 2017 14:24

ERZURUM\'da dilencilik yapan babasının zabıtaya yakalandığını gören 5 yaşındaki çocuk, gözyaşlarını tutamadı.
Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde oğlu ile birlikte dilenen bir kişi, esnafın şikayeti üzerine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. İki kolundan tutan zabıta ekipleri dilenciden kimliğini vermesini ve topladığı parayı nerede sakladığını sordu. Zabıtalara yalvaran ve kaçmaya çalışan dilenci, ısrarla kimliğini sakladı ve paraları vermek istemedi. Yaşananları büyük bir şaşkınlık içerisinde izleyen oğlu ise gelişmeler karşısında ağlamaya başladı. Çocuğun \"Baba\" diyerek ağlaması çevredekileri etkiledi. Engelliymiş gibi davranan, kaldırım üzerine yatırdığı oğlu ile dilenen kişi, görevliler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Zabıtalarım müdahelesi
-Dilencinin direnmesi
-Oğlunun ağlaması
-Aralarındaki diyalog

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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