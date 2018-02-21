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DHA YURT - Azez ile bülbül arasındaki bölge birleştirildi, 9 köyde kontrol sağlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez -Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı

21 Şubat 2018 19:53

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez -Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı.Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek 9 köyde  kontrol  tamamen sağlanmış oldu. ÖSO güçleri yolun açılmasıyla birlikte artık Bülbül bölgesi ve daha ilerdeki bölgelere  giriş yaptı. Bölgede mayın temizleme ve tuzaklamalara karşı çalışmalar yapılırken, ÖSO birliklerinin birleşen bu bölgeden Afrine doğru büyük harekata hazırlandığı bildirildi. Sivillerin boşalttığı köylerde sesizlik hakim. 

Görüntü Dökümü
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-Kontrol sağlanan köylerden görüntü
-ÖSO güçlerinden görüntü
-Detaylar

Haber:İrfan SAPMAZ/ SURİYE, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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