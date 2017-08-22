DHA YURT - Ayvalık'ta yanan bölgeye sembolik fidan dikimi



CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, beraberindeki bir grupla, Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nde Şeytan Sofrası eteklerindeki Tımarhane Adası sırtlarında bulunan Cennet Koyu\'nda çıkan yangın sonrası zarar gören alanları gezdi. Bölgeye sembolik fidan da diken CHP\'li Akın, ülkenin en büyük doğal tabiat parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkını her zaman yeşil olarak görmek istediklerini belirtip, \"Burası ranta değil doğaya dönsün\" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker, CHP\'li Belediye Meclis üyeleri Salman Kayran ve Fahri Güren, Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli ile Ayvalık\'taki yangında zarar gören alanları inceleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, bölgenin ağaçlandırılmasına yönelik taleplerini sembolik şekilde ağaç dikerek gösterdi.

\'BURASI RANTA DEĞİL AĞAÇLANDIRILARAK DOĞAYA DÖNSÜN\'

Cennet gibi bir bölgede olduklarını ifade eden Vekil Akın, \"15 hektardı 20\'ye çıkmış. Şeytan sofrası içindeki yangınla ilgili işin içinde bir şeytanlık olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın etrafa cennet gibi bir bölge. Tabiat parkı içinde sanki bilerek yakılmış gibi bir intiba oluştu bizde. Bunu araştırmak bizim görevimiz. Ben de araştırma önergesi verdim fakat tabi önergelerle ilgili değil vicdanla ilgili bir şey bu. Çok zor yetişen ormanlarımız, yeşilliklerimiz inşallah öyle değildir ama bir rant uğruna kurban ediliyor. Ayvalık\'ta her yer ayrı bir güzellik içerisinde. Bu bölgelerde devletimizin, dikim yapacağına, asla ve asla ranta kurban etmeyeceğine inanmak istiyorum. Biz de sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Buradaki bir ranta asla izin vermeyeceğiz. Çünkü yakıp buralara bir şey yapabiliriz anlayışını artık kaldırmamız gerekiyor. Bir daha böyle afetler olmasın çünkü bu doğa kolay kazanılmıyor. Burası ranta değil, ağaçlandırılarak doğaya dönsün\" dedi.

\'TABİAT PARKININ GİRİŞ ÇIKIŞININ KONTROL ALTINA ALINMASININ ZAMAN GELDİ\'

Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, \"Tabiat parkının ortasında 20 hektar alanı kaybettik. Hem ormandaki doğayı hem de ağaçlarla birlikte burada yaşayan canlılar açısından zayiat verdik. Ciğerimiz yandı ama hızlı rüzgara rağmen orman ve itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle çabuk atlatıldı. Ancak burası bir tabiat parkı. Bu yangın da gösterdi ki bundan 11 yıl öncede çok büyük bir yangın çıkmıştı bölgede. Artık buranın girişinin çıkışının kontrol altına alınmasının zamanı geldi ve geçti. Buraların yanmasına bir kundaklama olayı sebep olmuş olabilir. Buraları bizim çok önemli doğal güzelliklerimiz ve koruma altındaki bölgelerimiz. Koruma altında olan bu bölgenin giriş çıkışının da kontrol altında olması, denetleniyor olması gerekli. Tabiat parklarımızı kaldırtmayız, sit alanları derecesini düşürtmeyiz. Buraları yapılaşmaya açmamak için Ayvalık Belediyesi, STK\'lar yaşam savunucuları olarak kararlıyız. Biz buraların teminatıyız. Bakanlık Eylül ve Ekim ayında temizlik, Kasım ayında ağaçlandırma yapacağını açıkladı\" dedi.

SAHADA AĞAÇLANDIRMA İÇİN PROJE ÇALIŞMASI

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğünden Sezgin İşbakan, Edremit Orman İşletme Müdür Vekili Canan Avcu, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Burhaniye Şefi Atasay Tanrısever ise sahada son incelemeleri yaptı. Drone çekimi yapılan sahada, Orman Bakanlığı\'nın yanan sahalarda hemen ağaçlandırma çalışması yapma yönündeki kararını hatırlatan Orman Müdürlüğü ekipleri, hangi bölgeye hangi ağaçların dikileceğine yönelik projelendirme çalışmasının hemen ardından ağaçlandırmaya başlanacağını kaydetti. Ayrıca saha çalışmalarını bitiren Ayvalık Orman İşletme Şefliği, alanda iki ayrı ekiple damgalama çalışması yaptı. Damgalama çalışması bittikten sonra ihaleye çıkılacağı ya da kesimci bulunup, iş makineleri ile sürüm yapılıp sonbaharda ağaçlandırma çalışmasının tamamlanacağı öğrenildi.

YANGIN İKİ NOKTADA BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Yangının iki ayrı noktada başladığı üzerinde durulduğu, bu noktalardan birinin Hakkıbey Yarımadasında bir tepe ile diğerinin Ceylan Sitesi yolu üzeri olduğu belirtildi. Yangında 20 hektar çamlık alan, 40 dönüm ise zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

- Yanan bölgeye sembolik olarak ağaç dikimi

- Ayvalık belediye başkanı açıklama

- Vekil akın açıklama

- Yanan alandan görüntü

- Orman işletme şefliği ve doğa koruma şefliği yanan sahada inceleme yaparken

- Orman ekipleri damgalama çalışması

Haber- Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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