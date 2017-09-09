DHA YURT - Aydın ve İzmir'de 91 göçmen böyle yakalandı 

Göçmenlerden biri yakalanacaklarını anlayınca botta bulunan bir çocuğu denize atmakla tehdit etti

Sahil Güvenlik Komutanlğı Aydın Kuşadası ve İzmir Dikili açıklarında düzenlenen operasyonla 91 göçmenin yakalandığını açıkladı.

Dün saat 04.50’de, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Aydın Kuşadası ilçesi Davutlar önlerinde hareket halinde bir göçmen botu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan 51 Suriye, 3 Afgan, 1 İran, 1 Alman uyruklu toplam 56 düzensiz göçmen (20 erkek,12 kadın, 24 çocuk ) yakalandı.

Dün saat 07.47’de, İzmir İli Dikili ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Suriye uyruklu 40 düzensiz göçmen (12 erkek,10 kadın, 18 çocuk ) yakalandı. Göçmenlerden biri yakalanacaklarını anlayınca bot bulunan bir çocuğu denize atmakla tehdit etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Aydın ve İzmir\'de göçmenlerin yakalandığı operasyondan görüntüler

Çocuğu denize atmakla tehdit etmesi

Haber: AYDIN - İZMİR (DHA)

===================================