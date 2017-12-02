DHA YURT - Ayder Yaylası, kış ziyaretçilerini bekliyor

RİZE\'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yayla, yaz aylarında olduğu gibi kışın da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, kışın ayrı bir güzelliğe bürünen Ayder’in adete beyaz gelinlik giydiğini söyledi.

Yaz ayları bölgede turizmin yoğun geçtiğine işaret eden Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı kış aylarında bu yoğunluğun azaldığını söyledi.

Ayder Yaylası’nda özellikle kış aylarında ziyaretçilerinin kafasında soru işareti olduğuna değinen ve bölgedeki tesislerin yaz-kış hizmet verdiğine vurgu yapan Sarı, “Kış ayları Ayder Yaylası’nın sakin olmasından dolayı dinlenmek isteyenlere daha huzurlu bir ortam sunuyor. Vatandaşların kaygısı oluyor ‘Acaba Ayder’deki tesisler kapalı mı?’diye. Ayder Yaylası’ndaki işletmelerin ‘işletmelerini kapatıp gitme’ diye bir pozisyonu yok. Burada hizmet yaz-kış devam ediyor. Yollar 24 saat açık, ekipler sürekli burada kalıyor. Hiçbir mağduriyet durumuna izin verilmiyor. Kaplıcamız aynı şekilde hizmet veriyor. Kışın doğamızda çok güzel bir hal alıyor. Kışın zaman geçirmek için Ayder Yaylası doğaseverleri, turistleri bekliyorö dedi.

\"KAR BURAYA AYRI BİR HAVA KATAR\"

Bölgenin kışın yağan karla ayrı bir güzellik kazandığına da işaret eden Başkan Sarı şöyle konuştu: \"Yılbaşında birçok işletme yılbaşı programları yapıyor. Yılbaşında taleplerde çok oluyor. Bu yıl 11’incisi yapılacak olan Kardan Adam Festivali 27-28 Ocak 2018’de gerçekleşecek. İçerisinde konserler, çeşitli etkinlikler yapılacak olan festivale katılım yoğun oluyor. Biz bütün herkesi kış aylarında da Ayder’i görmeye bekliyoruz. Kışın buradaki doğamız gelinlik giyer. Kar buraya ayrı bir hava katar. Doğaseverleri doğayla bol oksijenle zaman geçirmeye davet ediyoruz.\"

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güney doğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Kar düşmesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen bölge kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayder Yaylası\'ndan görüntüler

Sarı\'nın açıklamaları

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HABER KAMERA: Aytekin KALENDER / RİZE (DHA)

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