T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Atatürk heykeline boyalı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de belediye binası önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazıyı sprey boya sıkıp, çarpı işareti yapan Osman M

27 Ağustos 2017 21:01

ESKİŞEHİR\'de belediye binası önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazıyı sprey boya sıkıp, çarpı işareti yapan Osman M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Osman M., Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki \'Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır\' yazısına yeşil sprey boya sıkıp çarpı işareti yaptı. Osman M., özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polislere teslim edildi. Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi\'nde sorgulaması yapılan Osman M. bugün adliyeye sevk edildi. Osman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.


Haber: ESKİŞEHİR, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRAtatürkOsmanDünTepebaşı BelediyesiBenimBilimAkıldırGötürüldüğü Emniyet Müdürlüğü GüvenlikEskişehirTipi CezaeviHaber ESKİŞEHİR DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24