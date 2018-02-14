DHA YURT - Askeri araç kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde askeri araca çarpan işçi minibüsünde hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Kırıkhan İlçesi\'ne bağlı Yalangoz Mahallesinde, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağırda park halindeki askeri TIR\'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 31 yaşındaki Emin İdem, 16 yaşındaki Osman Anşen, 50 yaşındaki Selvi Balakan ile minibüs şoförü Hüseyin Anşen hayatını kaybederken, yaralı 9 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DEFNEDİLDİLER

Sabah saatlerinde hastaneden alınan cenazeler, Yalangoz ve Demirkonak Mahallelerine getirildi. Cenazelere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ak Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve yüzlerce vatandaş katıldı. İlk tören, Yalangoz Mahallesi\'nde kazada hayatını kaybeden Emin İdem için yapıldı. 2 çocuk babası İdem, gözyaşları içerisinde Yalangoz Mahalle Mezarlığına defnedildi. Diğer cenaze töreni ise Demirkonak Mahallesinde Osman Anşen, Selvi Balakan ve aracın şoförü Hüseyin Anşen için düzenlendi. Demirkonak Mahallesi Mezarlığına getirilen tabutlar yan yana dizildi. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizleri geçirdi. Cenaze namazlarının ardından omuzlara alınan tabutlar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Yetkililerden görüntü

- Cenazelere katılanlardan görüntü

- Cenazelerin musalla taşına konulması

- Cenaze namazlarının kılınması

- Duaların okunması

- Cenazelerin mezarlığa götürülmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Murat SOLAK-Mehmet YİRÜN/ KIRIKHAN(Hatay),(DHA)