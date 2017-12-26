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DHA YURT - Arkadaşının boşanmak isteyen eşine satırla saldırdı

Bolu'da, 40 yaşındaki A

26 Aralık 2017 19:44

Bolu\'da, 40 yaşındaki A.K. oturduğu apartmanın önünde boşanmak istediği eşinin arkadaşı tarafından satırla saldırıya uğradı. Yaralanan kadın tedavi altına alınırken, 32 yaşındaki İsmail P. ile A.K.\'nin boşanma davası açtığı eşi 48 yaşındaki Erhan K. gözaltına alındı.

Olay geçen hafta perşembe günü, Aktaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Alışverişten dönen A.K. elindeki poşetlerle apartmanın girişindeki merdivenlerden yukarı çıkarken arkasından gelen bir kişi satırla saldırdı. Büyük korku yaşayan kadın kapıdan içeri girerken arkasından gelen kişi satırla vurmaya devam etti. Satırlı saldırgan kaçarken, apartman sakinleri, A.K.\'nin seslerini duyarak yardıma koştu. Yaralanan A.K.\'nin ifadesinin ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Satırlı saldırgan Ankara\'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İsmail P. saldırı sırasında olay yerinin yakınındaki araçta A.K.\'nin eşi Erhan K.\'nın bulunduğunu söyledi. Polis, Erhan K.\'yı da Ankara\'da gözaltına aldı. İsmail P. ve Erhan K. soruşturma kapsamında Bolu\'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Erhan K. ve İsmail P. adliyeye sevk edildi. Erhan K. ile A.K.\'nin boşanmak için dava açtıkları öğrenildi. Erhan K.\'nın arkadaşının satırla A.K.\'ye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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