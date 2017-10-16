DHA YURT - Arhavi'de şiddetli yağmur sele yol açtı/EK

MURGUL’DA SELE TESLİM

Artvin’nin Murgul İlçesi\'nde etkili olan yağmur, sel ve heyelana neden oldu. İlçedeki Murgul Deresi taştı, Kabaca ve Erenler Köyü karayolları da ulaşıma kapandı.

Erenler Köyü’ünde Mehmet Kalyoncu’ya ait ev sel suları nedeniyle hasar gördü. Yaşanan tehlike üzere Kalyoncu ailesi bireyleri evi tahliye etti. Bu arada Borçka İlçesi’ndeki İmam Hatip Lisesi de yanından akan deredeki su seviyesinin yükselmesi üzerine okul öğle saatlerinde tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağış dolayısıyla bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bölgede selden görüntüler

-Genel ve detay

HABER-KAMERA: ARTVİN,(DHA)

