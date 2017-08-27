DHA YURT - Antalya'da orman yangını /EK 

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde saat 15.45\'te başlayan orman yangınına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 1 amfibik uçak ve 12 arazözle müdahale etti. Sarp alanda yerleşim yerlerine yakın noktada etkili olan yangının söndürülmesine çok sayıda orman işçisinin yanı sıra çevre sakinleri de destek verdi. Ekipler, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle çalışmaları güçlükle sürdürdü. Bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını evlerinin balkonlarından izledi. Söndürme çalışmalarına özellikle yerleşim yerlerine yakın noktada ağırlık verildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerek, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından detay

- Söndürme çalışmaları

- vatandaşlardan

- Helikopterlerden

- Kara ekipleri

- Balkonlardaki vatandaşlar

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)