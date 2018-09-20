DHA YURT - ANTALYA KEMER'DE ORMAN YANGINI (2- YENİDEN)

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. D400 karayolu yakınında 3 ayrı noktada başlayan yangına çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler karayolu kenarından yangın noktasına çekilen hortumlarla alevlere müdahale ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel de bölgeye gitti.

Diğer yandan elektrik dağıtım şirketi tedbir amacıyla yangın bölgesindeki elektrik akımını kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yangından yolla birlikte detay

- İtfaiye araçlarından detay

- Yangın alanından detay görüntüler

- Önlem amacıyla olay yerine gelişi

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

