DHA YURT - Annesini taciz ettiğini ileri sürdüğü genci bıçaklayarak öldürdü

KONYA\'da 21 yaşındaki Hasan T., annesine küfür ederek sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü 20 yaşındaki Furkan Navir\'i bıçaklayarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Maun Sokakta bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede bulaşıkçılık yapan Yaşar T., aynı kafede garson olarak çalışan Furkan Navir tarafından küfür edilmek suretiyle birçok kez sözlü tacize uğradı. Hasan T., annesinin olayı anlatması üzerine Navir\'le tartışma yaşadı. Akşam çalıştığı kafeden Çıkan Navir, Hasan T.\'yi arayarak kafenin önünde buluşmak istedi. Bunun üzerine Hasan T. babası Mahmut T.\'yide yanına alarak kafenin önüne gitti. Burada konuşmaya başlayan ikili arasında kısa süre sonra kavga çıktı. Kavgaya baba Mahmut T. ile Navir\'in arkadaşları Ahmet Tek (22) ve Diyar Koç\'da (18) dahil oldu. Yanında getirdiği bıçağı rastgele sallayan Hasan T., Furkan Navir\'i kalbinden, Ahmet Tek ve Diyar Koç\'u da vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar kendilerine ait otomobille yakındaki özel bir hastaneye gitti. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Furkan Navir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

ANNEME KÜFÜRLÜ TACİZDE BULUNDU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ifadeleri doğrultusunda bir çiğ köftecide çalışan şüpheli Hasan T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süren çalışma sonrası Hasan T.\'yi olay yerinden 200 metre ilerideki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti bıçağı bahçeye attığı tespit edilen Hasan T. sağlık kontrolü çıkışında gazetecilerin \'Neden bıçakladın?\' sorusuna, \"Furkan anneme küfürlü tacizde bulundu\" dedi. Hasan T.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkışı ve konuşması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)