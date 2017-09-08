DHA YURT - Alman milletvekilleri Konya’daki NATO Üssü’nü ziyaret etti

TÜRKİYE ve Almanya\'yı karşı karşıya getiren Alman Milletvekillerinin, Konya’daki 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlanan NATO Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaretleri bugün gerçekleşti. NATO Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında gerçekleşen ziyarette, 7 Alman milletvekilinin, NATO Üssü\'nde görevli Alman askerlerle görüşeceği öğrenildi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Wolfgang Hellmich başkanlığındaki 7 kişilik Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi 17 Temmuz tarihinde Konya’daki NATO üssüne ziyarette bulunmak istedi. Heyetin \"AWACS-Programının\" durumuna ilişkin bilgi alacağı, üste bulunan NATO bünyesinde görev yapan Alman askerlerle ve görev koşullarıyla ilgili görüşeceği belirtildi.

Ancak Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Alman vekillerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede etkin rol oynayan AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarının ve bu uçaklarda görevli Alman askerlerinin de bulunduğu Konya\'daki NATO üssünü ziyaret talebi reddedildi. Alman milletvekillerinin Konya\'daki NATO üssüne yapmak istediği ziyaret Türkiye\'nin isteği üzerine iptal edildi. Almanya ziyaretin reddedilmesi üzerine NATO\'ya şikayette bulundu.

İki ülkeyi karşı karşıya getiren Konya\'daki askerlerin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi, NATO aracılığıyla çözüldü. Temmuz ayında Almanya\'nın ziyaret talebini geri çeviren Türkiye, Alman milletvekillerinin 8 Eylül\'de bir NATO gezisi çerçevesinde Konya üssüne gelmelerini kabul etti. NATO’nun organizasyonu ile gerçekleştirilen ziyaret bugün gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoller, Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik Partisi\'den Henning Otte, Reinhard Brandl, Julia Obermeier, Sosyal Demokrat Parti\'den Rainer Arnold, Yeşiller Qartisi Tobias Lindner, Sol Parti Alexander Neu\'nun yer aldığı NATO\'nun ana karargıhının bulunduğu Brüksel\'den havalanan uçak, saat 12.10 sıralarında 3\'üncü Ana Üs Komutanlığı\'na iniş yaptı. Heyetin uçağından önce Awacs uçağının üsse iniş yapması dikkat çekti.

Heyeti Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun\'un karşıladığı öğrenildi. Heyetin ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Heyetin 16.00 sıralarında üs komutanlığından ayrılacağı öğrenildi.

Alman Der Spiegel Dergisi tarafından Ankara\'nın, Alman milletvekillerine Konya\'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğunu iddia edilmişti. Alman milletvekilleri geçtiğimiz Mayıs ayında Adana İncirlikteki NATO Üssü’nü ziyaret etmek istemiş ancak Almanya\'nın FETÖ\'cü bazı askerlere sığınma hakkı tanımasına tepki olarak milletvekillerinin İncirlik\'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemişti. Bunun üzerine yaşanan kriz sonucunda üsteki askerlerini Ürdün\'e NATO üssüne taşıma kararı almıştı.

(Görüntü Dökümü

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- Ana Jet Üs Komutanlığı dışından ve tabelalardan detay

- Heyetin üs komutanlığına iniş yapması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA (DHA)

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