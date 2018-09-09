DHA YURT - ALKOLLÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN SÜRÜCÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI: 7 YARALI

İZMİT ile Kandıra arasındaki yolda, sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil, karşı istikametten gelen 4 otomobile çarptı. Kazada 1\'i bebek 7 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilde boş bira kutuları olduğu görüldü.

Kaza gece saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Kocaeli Cezaevleri mevkiinde meydana geldi. İzmit\'ten Kandıra yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 NC 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Turgay Bulgurcu yönetimindeki 34 NE 0178 plakalı otomobile, Süleyman Pekiçten yönetimindeki 16 AG 041 plakalı otomobile, Enis Aydın yönetimindeki 41 KM 185 plakalı otomobile ve Mustafa Sert yönetimindeki 41 DJ 323 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emrah Vuruş, Enis Aydın, Nuray Aydın, 10 aylık bebek İdil Tuna Aydın ve ismi öğrenilemeyen 3 yaralıya müdahalede bulunarak, çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yol ulaşıma kapanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobilin içerisinde boş bira kutuları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Ambulanslardaki yaralılar

-Görgü tanığı İmdat Özbek ile röp.

-Araç sürücüsü Mustafa Sert ile röp.

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli)

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