DHA YURT - Aldattığını iddia ettiği eşini öldürüp, kuzenini yaraladı, intihar etti

KONYA\'da Halit Kılıçer (30), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi eşi Asiye Kılıçer\'i (31) tabancayla öldürüp, eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü amcasının oğlu Adem Kılıçer\'i (31) de yaraladıktan sonra, başına ateş ederek intihar etti. Halit Kılıçer\'in üzerinden eşinin kendisine yazdığı tahmin edilen, \"Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim\" yazılı not çıktı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kamyon garajında meydana geldi. Ereğli\'de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer, iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye\'nin cep telefonuna gelen mesajlardan, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, bugün eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, arkadaşı Bayrak Oğul ile birlikte 68 BA 562 plakalı otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.

KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU

Burada, Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken Kılıçer, Adem Kılıçer\'in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşiyle birlikte, geldikleri Bayrak Oğul\'un otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Yolda, otomobilde çıkan tartışmada ise Halit Kılıçer, eşi Asiye\'yi başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşıman son verdi. Bayrak Oğul da panikle yakındaki Saman Pazarı yakınlarında aracı durdurup, polisi aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer\'in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

YASAK AŞKIN İTİRAFI ÜZERİNDEN ÇIKTI

Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer\'in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı tahmin edilen, \"Ben namussuzun birisiyim. Cok kötü bir şey yaptım. Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halitim, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim. Kendi pisliğimi kendim temizleyeceğim. Ne olur çocuklarıma, guzularıma iyi bakın. Halitim, yemin ederim onu sevmedim. Tek seni sevdim. Tek sana kıyamazdık, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım\" yazılı not bulundu.

Kılıçer çiftinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerinden detay

- polisin incelemesi

- Cenazelerin kaldırılması

-Kamyon garajından detay

-Ölenlerin ve yaralının fotoğrafı

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

===========================================