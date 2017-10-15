DHA YURT - Akın akın 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykelini görmeye geliyorlar



ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli ilgi odağı oldu. Çok sayıda kişi heykelin bulunduğu yere gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykele olumlu bakanların yanısıra tepki gösterenler de oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'in \"Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" dediği \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli, Eskişehirliler\'in yanısıra çeşitli yerlerden günü-birlik gezi için gelenlerin de yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çok sayıda kişi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Çayı kıyısındaki eşek heykeli yanında bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen heykelle ilgili olarak \"Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü Porsuk\'un değerini bildiğinden bu konuda çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik\" açıklamasında bulunurken, çok sayıda kişi de heykeli olumlu bulurken bazı kişiler ise heykele tepki gösterdi:

İstanbul\'dan Eskişehir\'e eşi ve kızıyla birlikte gelen bir kişi çekirdek çitleyen eşek heykelinin yanında fotoğraf çektirdikten sonra, \"Eskişehir örnek bir şehir. Herkes gelip Eskişehir\'i görsün. Çok başarılı bir heykel. Artık herhalde bu heykele bakıp bir daha çekirdek atmazlar\" dedi.

\"ANLAŞILMAZSA HAKARET OLARAK ALGILANABİLİR\"

Bazı kişiler de heykel için \"Çevresel açıdan bence doğru bir karar. Mizahi anlamda herkes anlarsa doğru. Eğer anlaşılmazsa hakaret olarak da algılanabilir. Ben çevreye verilen önem dahilinde mizahi anlamda doğru buluyorum. Dolayısıyla ben yine mizahi açıdan bakıyorum ve uygun olabileceğini düşünüyorum\" diye konuştu.

Heykeli olumlu bulanlardan bir kişi de \"Bence çok zekice bir espri. Kesinlikle özellikle bu bölge için geçerli. Bence çok mantıklı. İnsanları eleştirmenin en güzel yolu mizah. Bir şey yapma deyince yapıyorsa , özellikle toplumsal alanda en doğrusunun bu şekilde, en azından kanıksayabilecekleri bir şekilde anlatabilmeleri gerektiği en güzel yöntemlerden bir tanesi bence. Çok güzel olmuş\" dedi.

\'EŞEK ÇOK ŞEY ANLATIYOR\'

Heykel için, \"Çok güzel beğendik. İhtiyaçtı bence\" diyenlerin yanısıra Abdürahim Gülbin de heykel konusunda şunları söyledi: \"Eşek çok şey anlatıyor. Ben de çok çekirdek çitledim zamanında ama çekirdek kabuklarını poşetin içine atardık. Çünkü onu temizlemek var. İşçiler temizliyorlar. Bence heykel çok şey anlatıyor. Tabi belediyenin gözünde, insanların gözünde böyle çitleyerek yere atanlar işte bu şekilde gözüküyor. Çok yerinde olmuş. Hata bunun gibi şeyle çoğaltılmalı. Her tarafa yapılmalı. Bunlar topluma mesaj veriyor. Mesela istediği kadar kanunlar değişsin bir şey değişmiyor. Yine aynı. Ama bunun gibi yaptı mı artık inanın bu çok etkili olacak. Çoğu kişiyi etkileyecek bu.\"

\'BU BİR MESAJ\'

Özer Bostan ise, bir gazetecinin heykelin vatandaşları eşek yerine koyup- koymadığını sorması üzerine, “Hayır, kesinlikle vatandaşları eşek yerine koymuyor burada. Çevreyi kirletenlere, çevreye duyarlı olmayan insanlara yönelik bir eleştiri, vatandaşlara değil. Bu mesajdır. Mesaj yazı ile de verilir heykel ile de verilir. Umarım amaç yerine ulaşır. Bu mesaj çevreyi kirletenlere. Özellikle buralarda öğrenciler oluyor, ya da vatandaşlar oluyor. Onlar kalktığında buralar bembeyaz çekirdekler, kabuklar, çöpler oluyor. Umarım bu heykelden sonra bundan kurtuluruz\" yanıtı verdi.

TEPKİ GÖSTERENLER DE OLDU

Heykeli olumsuz bulanlardan Dündar Özbey de, eşeğin insan şeklinde gösterilmesinin pek hoş olmadığını savunurken, \"Bu çekirdek yiyen insanlara bir hakaretvari bir görüntü, anlam da içerebiliyor. İnsanların çevreye karşı duyarlı olması için bir sanat eserinin kullanılması doğru bir şey. Ama tabi belediyenin görevi temizlik yapmak. Belediyenin görevi çevreyi kirletenlere hakaret etmek değildir. Amaçları çevreyi temizlemek. İnsanların çevreyi kirletmemesi için gerekli uyarı levhaları asmak. Ama bu tabi biraz argo olmuş. Ve insan, erkek şeklinde gösterilmesi, hem de cinsiyetçi bir yaklaşım şeklinde gösterilmiş. Bence bu doğru değil. İnsanlar her yerde çekirdek yiyebilir. Ama çöplerini kimisi yanında götürür, kimisi çöpe atar. Bu şekilde çekirdek yiyenlere karşı bir hakaretvari ve cinsiyetçi bir yaklaşım,. Yanlış olmuş bence\" diye konuştu.

Haber: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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