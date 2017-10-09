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DHA YURT - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Girit açıklarında saat 01

09 Ekim 2017 05:19

AKDENİZ\'de Girit açıklarında saat 01.14\'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Girit açıklarında saat 01.14\'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye\'den en yakın yerleşim merkezi ise 315 kilometre olarak Antalya\'nın Kaş ilçesine bağlı Gelemiş Köyü olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 8.6 kilometre olarak açıkladı.

Haber: ANTALYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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