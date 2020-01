DHA YURT - Akaryakıt zamları otomobilden indirip eşeğe bindirdi

Afyonkarahisar\'da oturan işçi 26 yaşındaki Balı Hava, akaryakıta yapılan zamların ardından otomobil yerine \'Karlos\' adını verdiği eşeğini kullanmayı tercih etti. Üzerinde çeşitli mesajların yer aldığı pankart astığı eşeğiyle işine gidip gelen Balı Hava, \"Eşeğimle gidiş geliş sıfır maliyet. Aracımla gidersem 50 TL\" dedi.

Afyonkarahisar\'ın Işıklar Beldesi\'nde oturan ve asgari ücretli işçi olarak çalışan Balı Hava, akaryakıta yapılan son zamlara tepki göstermek ve ulaşım sorununa çözüm bulmak için ilginç bir yol seçti. Zamların ardından otomobilini kullanmayı bırakan Balı Hava, bunun yerine eşeğe binmeyi tercih etti. Üzerinde çeşitli mesajlar içeren yazılar yer alan pankart yaptıran Balı Hava, bunu da eşeğinin üzerinde taşıyor.

\"EŞEĞİN ALGISI VERGİSİ YOK\"

Balı Hava, \"20 kilometrelik yolu her zaman eşeğimle gelip gidiyorum akaryakıta son yapılan zamlar nedeniyle. Aracım var ama araçlarda her türlü masraf hat safhada. Film bantların bile cezası ağır. Onun için eşeğimle gidip gelmeyi tercih ettim. Eşeğimle gidiş geliş sıfır maliyet. Aracımla gidersem 50 TL. Eşeğin algısı vergisi yok ama saman ve yem fiyatlarına yapılan zamlar etkiliyor. Kış bastırınca da eşeğimi satacağım, parasını harcamayacağım, yaza tekrar bir eşek alabilmek için. Kışın da otobüslere binmeyi düşünüyorum\" dedi.

\"KAFAYI YİYENLER VAR\"

Gün geçtikçe hayat şartlarının zorluğuna göğüs germekte zorlandığını belirten Balı Hava, \"Banka kredileri yüzünden kafayı yiyenler var, bazen ben de onların yerinde olmayı istiyorum. O zaman mazot 10 TL olmuş ya da petrolün tamamını satmışlar bana ne diyeceğim\" diye konuştu.

\"HER ŞEY ÇOK PAHALI\"

Yeni evlilik yaptığını, evini geçindirmek için birçok iş denediğini aktaran Balı Hava, bugüne kadar kar eden bir işi olmadığını savundu. Balı Hava, \"Kısmetim mi yok bilmiyorum. Hangi işe girdiysem zarar ettim. Evine 4 tavuk alıyorsun, tavuklara 10 liralık buğday alıyorsun verdiği 8 liralık yumurta. Kar eden bir iş görmedim. Tavuklar da her gün yumurtlarsa 8 liralık yumurta alıyorsun diğer türlü külliyen zarar. Evimizde yan gelir olsun diye inek besliyoruz. Onun da yemine samanına para yetiştiremiyoruz. Her şey çok pahalı. Rahmetli Kemal Sunal\'ın dediği gibi süte su katmadıktan sonra bizim işler mümkün değil olmaz. Hele bu zamlarla hiç olmaz\" dedi.

EŞEKTEKİ PANKART

Balı Hava, eşeği \'Karlos\'a astığı pankartlar da ise çeşitli konularda mesajlar verdi. Balı Hava\'nın pankartında şunlar yer aldı: \"Kendi memleketimde Suriyelilerden daha kötü durumdayım. Sigara içmek insanları maddi yönden çıkmazlara sokar. Bu yaşta dert sahibi olduk. Artık kurbandan kurbana et yiyoruz. Emeklinin maaşı hastane masraflarını kurtarmıyor. Almanya\'ya domates 1 lira Türkiye\'de 3 lira. Senden başkası yalan Karlos. Trafik cezaları burnumuzdan getirdi. Zam, zam, zam kafayı yemek üzereyiz. Kredi borçları yüzünden uyuyamaz olduk. Eşeğim Karlos gibi çeken var mı bu dünyanın gamını, yürü.\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)