DHA YURT - AK Parti'li Ünal:FETÖ'nün  talimatıyla Kılıçdaroğlu, yeni söylem biçimine geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun \'Hainler devlet yönetemez\' açıklamasına ilişkin \"Sanırım, FETÖ’nün \'Ayağa kalk\' talimatıyla birlikte Kılıçdaroğlu da yeni bir söylem biçimine geçti ve artık 2010\'dan bugüne kadar hakaretlerine, iftiralarına, yalanlarına, 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir şey daha ekledi\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni\'ne katılmak için geldiği Nevşehir’de, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı \'Hainler devlet yönetemez\' açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözünü kınadığını belirten AK Parti\'li Ünal, şunları söyledi: \"Bu sözün, değerlendirilecek bir tarafı yok. Ana muhalefet partisinin başındaki kişi, artık haddi aşmanın da ötesine geçerek, tahrik ve provokasyonuna yeni bir şey ekledi. Sanırım, FETÖ’nün ‘Ayağa kalk’ talimatıyla birlikte Kılıçdaroğlu da yeni bir söylem biçimine geçti ve artık 2010\'dan bugüne kadar hakaretlerine, iftiralarına, yalanlarına ve 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir şey ekledi. Cumhurbaşkanı\'mıza karşı kullandığı bu ifade, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu yapılan, alçaklık demiyorum; Necip Fazıl’ın ifadesiyle. Çünkü alçaklık, bir irtifadır. Bu, düpedüz çukurluktur. Bu, siyaset değildir. Böyle bir siyaset olamaz. Türkiye, bir beka mücadelesi verirken, 15 Temmuz sonrası Türkiye’yi işgal etmek isteyen güçlerle mücadele ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede durduğunu herkes biliyor. O gece, nasıl kontrollü bir şekilde darbecilerden kaçtığını, sıvıştığını herkes biliyor. 15 Temmuz’dan sonra bu ülkenin bayrağını, vatanını ve toprağını savunan yerli ve milli unsurlarla birlikte olmak yerine maalesef bu ülkeye düşman güçlerin sözcülüğünü ve aparatlığını yapmaktadır. Bu sözü, şiddetle reddediyoruz. Bu sözün, bu ifadenin de bu milletin mahşeri vicdanında bir karşılık bulacağını biliyoruz ve bu yapılan çukurluğu, şiddetle kınıyorum ve bunun adı da siyaset falan değildir. Kılıçdaroğlu’nun 2010\'da bir kaset operasyonu ile genel başkanlık görevine geldiği günden bugüne kadar yaptığı tek bir şey var; maalesef bu ülkeye düşmanlık, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti\'ye düşman olan unsurlarla birlikte hareket etmek ve onların sözcülüğünü yapmaktır. Bunu, şiddetle kınıyoruz ve hiçbir şekilde de bunu kabul etmiyoruz.”

\'CUMHURBAŞKANI\'NI HAİNLİKLE İTHAM ETMEK, FETÖ\'CÜ AKLIN ÜRÜNÜDÜR\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ayrıca Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine de tepki gösterdi. CHP’nin, Türkiye\'ye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket ettiğini ileri süren AK Parti\'li Ünal, şöyle konuştu: \"CHP, uzunca bir süreden beri siyaset yapmıyor. Bunu her fırsatta söylüyoruz; çünkü siyaset dediğimiz şey, muhalefet partisi için bu siyaset değildir. Bu, apaçık ülkeye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket etmektir. Biz, AK Parti olarak her zaman şunu söylüyoruz. AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti, bir millet ve dava hareketidir. AK Parti, işlerini istişare ile görür ve bugüne kadar da 15 yıl içinde milletimizden onay almadan hiçbir şey yapmadık. Bu milletin faydasına, maslahatına olmayan hiçbir işin yanında olmadık. Hiçbir zaman kendi çıkarlarımızın yanında durmadık. Bu ülkenin menfaatleri için gerektiğinde canımızı ortaya koyduk, 15 Temmuz’da olduğu gibi; ama CHP’nin yaptığı siyaset değildir. Muhalefet de değildir; apaçık düşmanlıktır ve apaçık Türkiye düşmanları ile birlikte hareket etmektir. Kıılıçdaroğlu’nun son sözü de doğrudan Pensilvanya’dakinin ‘Ayağa kalk’ ifadesi ile ilişkisi olması gerekir. Yoksa bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı\'nı hainlikle itham etmek; ancak bir FETÖ\'cü aklın ürünü olabilir.”

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- Mahir Ünal\'ın açıklamaları

Haber: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

