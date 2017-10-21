DHA YURT -  Ak Partili Sorgun: Bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir 

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, istifası istenen belediye başkanlarının direnç göstermesi durumunda ne yapılacağına cevap verirken, ‘’Partinin yetkili organ ve kurullarında bunlar görüşülür ve gereği yapılır. Ama o noktaya varmaz. Bu görevler, bu koltuklar hiç birimize babalarımızdan kalmadı. Bunlar emanettir. Hizmet görmek için emanettir. Yoksa bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir.’’ dedi.

‘YENİ İL BAŞKANI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR\'

Ak Parti İl Başkanı Musa Arat ve yönetim kurulunun istifası üzerine bugün İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Sorgun, yaptıkları değişikliklerin tasfiyle olmadığını yeni bir heyecan ile yenilenme olduğunu söyledi. Türkiye genelinde kongrelerin devam ettiğini ve 523 ilçede kongre yaptıklarını anlattı. Ak Parti Konya İl Başkanı Musa Arat’ın da 3 gün önce istifa ettiğini belirten Sorgun, önümüzdeki süreçte kiminle devam edileceğinin belirlenmesi için temayül ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sorgun, ‘’Yapacağımız istişareler sonrası bazı arkadaşlarımız Ankara’ya davet edilecekler ve orada gereken müzakerelerin sonucunda önümüzdeki süreçte bir arkadaşımıza bu emanet teslim edilecek’’ dedi. Sorgun, yeni bir il yönetimi gelinceye kadar eski yönetimin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

‘HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR’

Soru üzerine Ak Partili belediye başkanlarının istifası ile ilgili de açıklama yapan Sorgun şunları söyledi: \"Ak Parti bir misyon, dava partisidir. İdeoloji partisi değil ama bir ideal partisidir. Şahıslar fanidir. Baki olan Allah’tır, ülkemizdir, davamızdır, milletimizdir, memleketimizdir. Konjektürel ağırlıklar değil, özgül ağırlıklar önemlidir. Onun için koltuklar iş elbisesi gibidir. Giyersiniz, sonra onu çıkarırsınız. Asıl olan özgül ağırlıklardır, konjektürel ağırlıklar değildir. Hiçbir kimse vazgeçilmez değildir. Bunu ben önce kendime söylüyorum. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. Vazgeçmeyeceğimiz, ülkemiz, milletimiz, değerlerimiz, inançlarımız, özgürlüğümüz, ideallerimizdir. Bizler ancak bunun taşıyıcısı olabildiğimiz kadar anlam ifade ederiz.\"

‘BU KOLTUKLAR BABALARIMIZDAN KALMADI’

İstifası istenen belediye başkanlarının direnç göstermesi durumunda ne yapılacağı da sorulan Sorgun, ‘’Bugüne kadar herhangi bir direnç olmadı. Bunların belli opsiyonları vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız onu açıkladı. Partinin yetkili organ ve kurullarında bunlar görüşülür ve gereği yapılır. Ama o noktaya varmaz. Bu görevler, bu koltuklar hiç birimize babalarımızdan kalmadı. Bunlar emanettir. Hizmet görmek için emanettir. Yoksa bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir.’’ dedi.

Görüntü dökümü:

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-Sorgun\'un açıklamaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA))

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