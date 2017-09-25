T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Ağrı'da teröristler, kaçakları öldürdü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler, yasadışı yollardan yurda giren kaçakları taşıyan minübüse ateş açtı

25 Eylül 2017 23:52

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristler, yasadışı yollardan yurda giren kaçakları taşıyan minübüse ateş açtı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 17.30 sıralarında,19 Eylül günü Valilik kararı ile terör olaylarının önlenmesi amacıyla \'geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan edilen Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Göngören köyü Yukarıdemirkapı mevkinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu kaçakları taşıyan minibüse PKK\'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine giden güvenlik güçleri yaralılara müdahale ederken, saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Haber: DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AĞRI DoğubayazıtPKKOlayEylülValilikAğrı DoğubayazıtGöngörenYukarıdemirkapıYurdaSaldırıdaKısaHaber DOĞUBAYAZITAğrı DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24