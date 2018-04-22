DHA YURT - AĞRI'DA KIRMIZI VE MAVİ LİSTEDE YER ALAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

AĞRI Dağı\'nda, aralarında kırmızı ve mavi listede arananların da bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, 6-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonlar neticesinde 1\'i sağ yakalama olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde kırmızı ve mavi kategoride bulunan sözde eyalet sorumlularının bulunduğu belirtildi. Ağrı Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından; 3 bölücü terör örgütü mensubunun sözde Serhat Eyaleti Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yaşar kod adlı Yusuf Şek, sözde Serhat eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) genel sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Berwar kod adlı Seyran Çomak ile PYD terör örgütü sözde Kobani genel sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen ve Bingöl iline geçiş yapmak maksadıyla bölgede bulunan sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu Cimşit Ali Asker kod adlı Suriye uyruklu Sultan Mahmut isimli bölücü terör örgütü mensupları olduğu tespit edilmiştir\" denildi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristler arasında Sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu Yaşar kod adlı Yusuf Şek, 1992 yılında terör örgütüne katılım yaptığı ve hakkında 23 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi. Yusuf Şek\'in 2 Ağustos 2015 tarihinde Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığı\'na yönelik bombalı araçlı saldırı eyleminin, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit edilmesi eyleminin, 30 Ağustos 2016 tarihinde Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 12 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eyleminin, 10 Eylül 2016 tarihinde Tendürek dağı Karakuş Tepe üs bölgesinde 8’i güvenlik korucusu olmak üzere 9 personelin şehit edilmesi eylemlerinin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu vurgulandı. Yaşar kod adlı Yusuf Şek\'in geçmiş yıllarda Ağrı ili dışında Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan illerinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon bölgesinden görüntü

- Kırmızı Listede olan Yusuf Sek (İlk fotoğrafta sağdaki)

Haber-Kamera: AĞRI, (DHA)-

