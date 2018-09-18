DHA YURT - AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 ÖLÜ, 28 YARALI (3)

ÖLÜ SAYISI 8\'E ÇIKTI

Afyonkarahisar\'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada 8 kişi öldü , 28 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu\'nda meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların ise hastanelere kendi imkanları ile gittikleri öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri devrilen otobüsü kaldırma çalışmlarının ardından aracın altındaki 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Otobüste toplam 36 kişi bulunduğu öğrenilirken, 28 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan otobüsten görüntüler

Devrilen otobüsün kaldırılma çalışmları

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Ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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